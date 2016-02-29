يول: سعيد للغاية بالوصول إلى مصر.. وسأوجه رسالة لجمهور الأهلي قريبا

حرص مارتن يول المدير الفني للأهلي على إبداء سعادته بالوصول إلى مصر لبداية رحلة تدريبية جديدة تضاف لرصيده الكبير.

مدرب توتنام هوتسبر وفولام وشالكه وأياكس الأسبق وصل إلى مطار القاهرة تمهيدا لإتمام تعاقده مع الأهلي لعام ونصف.

واستقبل مسؤولو النادي الأهلي المدرب الهولندي المخضرم، وقد تحدث يول في كلمات مقتضبة للحضور.

وقال يول: "سعيد للغاية بالوصول إلى مصر والتواجد في القاهرة لبداية مشواري مع الأهلي".

ويتحدث يول في مؤتمر صحفي داخل النادي الأهلي يوم الثلاثاء، وقد أكد في مطار القاهرة "سنناقش غدا كل شيء، وسأوجه رسالة إلى جمهور (القلعة الحمراء)".

شاهد صور وصول يول