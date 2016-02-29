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نيجيريا تعلن قائمتها لمواجهة مصر الخميس

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نيجيريا تعلن قائمتها لمواجهة مصر الخميس نيجيريا تعلن قائمتها لمواجهة مصر الخميس

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن قائمة الوطني التي تستعد لمواجهتي مصر الشهر المقبل سيفصح عنها الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة ناشيونال النيجيرية أن المدرب سامسون سياسيا سيلعن عقب اجتماعه مع اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم عن قائمة الفريق.

وتستضيف نيجيريا الفراعنة يوم 25 مارس المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 ثم تخوذ مباراة الإياب بعدها بأربعة أيام في الإسكندرية.

ويعاني المنتخب النيجيري من مشاكل تنظيمية ومادية عديدة قبل مواجهة ، فالمدرب صنداي أوليسيه تقدم باستقالته منذ عدة أيام بعد خرق اتحاد الكرة لتعاقده معه.

وتولى سياسيا المهمة قبل أقل من شهر على مواجهة الفراعنة الذين يتصدرون المجموعة بـ6 نقاط.

وتحتل نيجيريا المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط ثم تنزانيا (1) وأخيرا تشاد بلا رصيد.

وضم منتخب نيجيريا في آخر تجمع له حين واجه سوازيلاند في تصفيات كأس العالم 2018 في نوفمبر الماضي كليتشي إهياناتشو مهاجم مانشستر سيتي وأوديون إيجالو مهاجم واتفورد وأحمد موسى نجم سسكا موسكو وأوجيني أونازي لاعب لاتسيو وجون أوبي ميكيل نجم وسط تشيلسي وإفي أمبروز مدافع سيلتيك وكارل إيكيمي حارس مرمى وولفرهامبتون واندررز.

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