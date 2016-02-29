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أبو تريكة: هكذا يجب أن يكون الاختيار.. كل التوفيق والدعم لمارتن يول

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أبو تريكة: هكذا يجب أن يكون الاختيار.. كل التوفيق والدعم لمارتن يول أبو تريكة: هكذا يجب أن يكون الاختيار.. كل التوفيق والدعم لمارتن يول

قال محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل إن مدرب الفريق الهولندي الجديد مارتن يول "تاريخه جيد يناسب تاريخ وعراقة النادي الأهلي".

وأبدى تريكة رأيه في اختيار الأهلي لمارتن يول عبر حسابه على تويتر.

وقال تريكة: " هكذا يجب أن يكون الاختيار.. مدرب كبير تاريخه جيد يناسب تاريخ وعراقة النادي الأهلي كل التوفيق والدعم لمارتن يول في ".

ووصل يول قبل قليل للقاهرة من أجل تولي منصب المدير الفني للأهلي.

وكان من المفترض وصوله أمس الأحد إلا أن عطل بالطائرة تسبب في تأخير قدومه.

وسيتعاقد يول مع الأهلي لمدة موسم ونصف ومن المنتظر قيادته للفريق في المباريات المقبلة.

وسيخلف يول المدرب المصري عبد العزيز عبد الشافي الذي يقود الاهلي بصفة مؤقتة بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

أعلن الأهلي عن الموعد الجديد للمؤتمر الصحفي لتقديم مدربه الهولندي الجديد.

وأشار شمس المدير التنفيذي للنادي إلى أن المؤتمر سيقام غدا الثلاثاء في تمام الساعة الـ11 ظهرا بمقر النادي في الجزيرة.

شاهد صور وصول يول

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فيديو اليوم السابع

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