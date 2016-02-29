مقدم البرامج الإنجليزي الشهير لـ في الجول: يول خبير.. وسينجح مع الأهلي في حالة واحدة

"هو رجل خبير، وطبعا يستطيع النجاح مع الأهلي".. هكذا أثنى ريتشارد كيز مقدم البرامج الشهير في إنجلترا على قدرات مارتن يول الذي يبدأ رحلته مع الكرة المصرية بتدريب الشياطين الحمر.

FilGoal.com تحدث مع مقدم البرامج الشهير في شبكة BeinSports والذي يملك رصيدا كبيرا مع الكرة الإنجليزية وقتما كان مقدما للبرامج في شبكة سكاي سبورتس وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.).

وتحدث كيز عن يول بوصفه الرجل الذي صنع طفرة مع توتنام هوتسبر والذي قاده في الفترة بين 2004 و2007.

توتنام

وقال كيز لـFilGoal.com: "يول مدرب صاحب اسم كبير للغاية في سماء الكرة الأوروبية والإنجليزي".

وتابع "هو رجل خبير وقام بعمل جيد للغاية خاصة مع توتنام".

وشدد "ربما حتى لم يحصل على الشكر الكافي لما قام به من عمل مع الفريق اللندني".

فولام

وحتى حين تناول كيس في حديثه فترة يول مع فولام والتي توصف بأنها غير ناجحة في إنجلترا، لم يكف عن الإطراء على المدرب صاحب الـ60 عاما.

وتابع مذيع قنوات "سكاي سبورتس" السابق "في فولام أخر مرة رأيناه في الدوري الإنجليزي كان الوضع صعبا عليه للغاية".

وأكمل "يول لم يعتقد أن الوضع بتلك الصعوبة. لم يحصل على النتيجة التي توقعها ونجاح مهمته، لكن بكل تأكيد لم يكن هو المخطئ".

واستطرد "ذكرياته في إنجلترا تؤكد أنه قام بعمل رائع خاصة مع توتنام".

وأتم "وفي هولندا هو أيضا فعل الكثير من الأشياء الجيدة".

الأهلي

وعن قدرة المدرب الهولندي على قيادة الأهلي أجاب "قيامه بمهمته على أكمل وجه مع الأهلي أمر غير خاضع للشك".

واستدرك كيز "فقط إن سمح له بأداء مهمته على أكمل مهمته فسوف ينجح بكل تأكيد".

ويصل مارتن يول إلى القاهرة اليوم لحضور المؤتمر الصحفي وإعلانه مدربا للنادي الأهلي رسميا.

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