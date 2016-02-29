في_إفريقيا - مدرب أنجولا موجها حديثه إلى ريكرياتيفو: الأهلي لم يعد قويا مثل الماضي

وجه روميو فيليمون المدير الفني الحالي لمنتخب أنجولا رسالة إلى نادي ريكرياتيفو الأنجولي قبل مواجهة الأهلي قائلا: "الفريق الأحمر لم يعد قويا مثل الماضي".

ريكرياتيفو اكتسح راسينج من غينيا الاستوائية بـ9-1 في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدا مع الأهلي.

وعن مواجهة ريكرياتيفو أمام الأهلي قال مدرب أنجولا: "الأهلي لم يعد فريقا قويا الآن مثل الماضي".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحف أنجولا "ريكرياتيفو يمتلك فرصة ويجب على الفريق أن يستعد جيدا للمباراة لتجنب أي مفاجأة غير سارة".

وسيرحل الأهلي إلى أنجولا أحد أيام 11,12,13 من مارس المقبل لمواجهة ريكرياتيفو في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

قبل أن يستضيف الأهلي نظيره الأنجولي في القاهرة بعدها بأسبوع.

الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2013 قبل أن يغيب عن دور مجموعات البطولة لموسمين على التوالي.

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