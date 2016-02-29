عضو الأهلي: نتحمل راتب مارتن يول بالكامل.. وسنعلن عن قيمته في المؤتمر الصحفي

نعم أليكس ماكليش يعلم كل شيء عن شخصية رئيس الزمالك وعدم استقرار الفريق ومشاكله قبل التوقيع للنادي الأبيض، لكنه واثق من النجاح. هكذا كشف ريتشارد كيز في حديث خاص لـFilGoal.com.

FilGoal.com تحدث مع كيز - أحد أشهر مقدمي البرامج الرياضية في إنجلترا بسجله الحافل مع سكاي سبورتس و(بي.بي.سي.) والآن BeinSports - وسأله عن رأيه في يول وأليكس ماكليش.

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أما عن رأيه في ماكليش، فقد استهل حديثه "إنه مدرب جيد وشخص صادق ومتميز وهو قادر على قيادة الفريق. إنه صديق شخصي لي".

وأضاف مذيع BBC السابق "إن نظرنا إلى سيرته الذاتية لقد نجح في كل مكان دربه، بيرمنجام سيتي مثال على ذلك".

ماكليش فاز ببطولة الدوري الاسكتلندي 3 مرات، وبمسابقة الكأس 5 مرات في بلاده وقاد منتخبه الوطني وصعد ببرمنجام سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وساعده على قنص كأس الرابطة الإنجليزية.

وكشف كيز عن أنه تحدث مع ماكليش عن المشاكل التي قد يواجهها في الزمالك. فسأله FilGoal.com عن تلك المشاكل؟

ماكليش يعلم كل شيء

وأجاب الرجل ضاحكا "حين تحدثت معه حول تلك النقاط وقلت له إن أردت التحدث معي حول هذا أخبرني، رفض ماكليش، وقال إنه يرغب في أن يفتح صفحة بيضاء جديدة مع الفريق".

وعن رأي كيز في قدرته على العمل مع رئيس ناد مثير للجدل مثل مرتضى منصور، أجاب "لا أعلم ثقافة أو طريقة رئيس النادي، مؤخرا الأوضاع لم تكن مستقرة في الزمالك. وفهمت أن رئيس الفريق متطلباته كثيرة من المدربين".

واستدرك "لكن لا أعتقد أن ماكليش سيدخل في خلافات مع مرتضى، هو يعلم جيدا طلباته لذا لا أعتقد أنه سيدخل في خلاف مع أي أحد".

وشدد "إن نجحت في تدريب نادي كرة قدم في اسكتلندا فأنت يمكنك أن تنجح في أي مكان".

وشدد "إن نجحت في تدريب نادي كرة قدم في اسكتلندا فأنت يمكنك أن تنجح في أي مكان".

مدرب دفاعي؟

وتطرق FilGoal.com في حديثه مع كيز عن فترة أستون فيلا التي شهدت انتقادات واسعة للمدرب، وعن سمعته كمدرب يحب الخطط الدفاعية ومتحفظ للغاية.

وعقب ماكليش "لا أعتقد أن هذا عادلا، أليكس مثل أي مدرب عليه أن يعمل مع اللاعبين الذين لديه في الفريق".

وأوضح "إن وجد ماكليش فريقا يستطيع الهجوم والتسجيل سيفعل. لكن عدد من الأندية التي دربها، جعلته يتقيد بأسلوب لعب معين، بيرمنجام سيتي أفضل مثال على ذلك، كان يصارع الهبوط في الدوري".

وأردف "كان عليه أن يجد أسلوبا يجعل فريقه لا يهبط، وهو مثل ما حدث له في أستون فيلا، إنه يعمل حسب الموارد المتاحة له، وإن كانت لديه المستلزمات فهو لن يفضل الدفاع".

يول

وعن المنافسة مع يول أجاب "آمل لكلاهما الحظ الجيد،".

وأفاد "الأمر يتطلب مشجعين، لكن الاثنان يمكنهما القيام بالمهمة جيدا، إنه دورى مختلف وثقافة مختلفة لكن بإمكانهما تخطى ذلك".

الجدير بالذكر أن ماكليش كان قد وصل إلى القاهرة يوم الجمعة الماضي لحضور المؤتمر الرسمي لإعلانه مدربا للنادي الزمالك.

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