روسيا: تصنيع معدات خصيصا لمصر لوضعها على متن سفن ميسترال

أعلن ممثل "الشركة المتحدة لتصنيع المعدات" التابعة لمؤسسة "التكنولوجيات الروسية"، اليوم، أنه تم تحقيق تقدم ملموس فى المباحثات بين روسيا ومصر حول مسألة تصنيع وتوريد المعدات اللاسلكية الإلكترونية لحاملتى المروحيات المصريتين من طراز "ميسترال".

وقال ممثل الشركة وفقا لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى": "لقد تم تفكيك المعدات التى كانت موجودة على متن السفينتين اللتين كانتا مخصصتين فى البداية للأسطول البحرى الحربى الروسى بموجب صفقة روسية - فرنسية فسخت عام 2015، قبل أن تشتريهما مصر فى أكتوبر الماضى".

وأضاف ممثل الشركة، أن روسيا تدرس حاليا إمكانية تصنيع مجموعة أخرى من المعدات خصيصا لمصر مع مراعاة المتطلبات التقنية المتبعة فى الأسطول البحرى الحربى لهذا البلد.

السفير الروسى بالقاهرة: موسكو تساعد مصر فى تجهيز سفن "ميسترال" الفرنسية