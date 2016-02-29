البروكلى يحمى من السرطان ويعالج التوحد.. والسبانخ أحسن غذاء فى العالم

نتائج جديدة وخطيرة كشف عنها تقرير نشرته مؤخراً صحيفة "الديلى ميل"، حيث أفاد بأن البروكلى يحمى من السرطان ويساعد فى علاج التوحد، فى حين أن السبانخ أفضل غذاء صحى على كوكب الأرض.

وأوضح الباحثون أن الخضراوات يمكن أن تحول حياتك إلى الأفضل، فالبروكلى يعالج الأمراض بطريقة لا تصدق، وبإمكانه منع تلف الحمض النووى ووقف انتشار السرطان إضافة إلى أنه ينشط المناعة ضد مسببات الأمراض والملوثات.

وأشار الباحثون إلى أن البروكلى يساعد فى منع سرطان الغدد الليمفاوية، ويقلل زيادة انزيمات الكبد، ويستهدف الخلايا السرطانية بالثدى، ويقلل من خطر تطور سرطان البروستاتا، ويعتقد أن العنصر المسئول عن كل هذا هو “sulforaphane”، الموجود بشكل حصرى تقريباً فى الخضراوات مثل ، الكرنب، والقرنبيط، والفجل، واللفت، والخردل، والفجل، والجرجير.

وأكد الباحثون أن “Sulforaphane” قد يساعد فى حماية الدماغ والبصر، ويحد من حساسية والتهاب الأنف ومرض السكر من النوع الثانى.

ووجدت دراسة سابقة أن البروكلى يساعد فى علاج التوحد، حيث أفادت بأن تناول من 2 : 3 حصص خضراوات يوميا يحسن التفاعل الاجتماعى، ويقّوم السلوك الشاذ والتواصل اللفظى فى غضون أسابيع للأطفال المصابين بالتوحد.

وأضاف الباحثون أن السبانخ تتميز باللون الأخضر الداكن، وتعد من أصح الأغذية على كوكب الأرض، حيث تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 20%، كما تحتوى على مادة تسمى بـ"الكلوروفيل" تمنع السرطان، لافتين إلى أنها تحوى إنزيم Q10 المضاد للأكسدة المهم، خاصة للذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى انها تقلل ظهور تجاعيد الوجه.

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