تقرير - أرسنال سيحاول ضم محرز في الصيف

أشار تقرير نشرته شبكة "ESPN" إلى أن نادي أرسنال يسعى لضم النجم الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي خلال الصيف المقبل.

محرز يتلألأ في الدوري الإنجليزي بعد 26 جولة بعد أن سجل 14 هدفا وصنع 10.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن موقف أرسنال في ضم رياض محرز لن يكن بالسهل نهائيا وخصوصا مع رغبة ليستر في الحفاظ على نجمه الجزائري وخصوصا في حالة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن توتنام الوصيف و5 عن أرسنال و9 عن الرابع مانشستر سيتي.

وبعد الفوز القاتل أمام نوريتش سيتي في الجولة الـ27 من المسابقة، يستعد ليستر سيتي يوم الثلاثاء لاستضافة ويست بروميتش ألبيون.