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أمريكا تدعو مواطنيها للاستعداد لمغادرة العراق حال انهار سد الموصل

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أمريكا تدعو مواطنيها للاستعداد لمغادرة العراق حال انهار سد الموصل أمريكا تدعو مواطنيها للاستعداد لمغادرة العراق حال انهار سد الموصل

>دعت الولايات المتحدة مواطنيها للاستعداد لمغادرة العراق فى حال وقوع ما وصفته بأنه سيكون كارثة إذا انهار أكبر سد لتوليد الكهرباء فى البلاد قرب الموصل.

وسعى المسؤولون العراقيون للتهوين من المخاطر لكن واشنطن حثت مواطنيها على وضع خطط طوارئ الآن.

وأشارت الرسالة الأمنية الأمريكية إلى تقديرات بأن الموصل أكبر مدن شمال العراق والواقعة حاليا تحت سيطرة متشددى تنظيم داعش قد تغمر بمياه بارتفاع 21 مترا خلال بضع ساعات من انهيار السد.

وقد تغمر المياه مدنا على امتداد نهر دجلة مثل تكريت وسامراء والعاصمة العراقى بغداد بمستويات كبيرة ولكنها أقل خلال ما بين 24 و72 ساعة.

وأفادت الرسالة الأمنية "ليس لدينا معلومات محددة تشير إلى متى يمكن أن يحدث التصدع لكن توخيا لمزيد من الحرص نريد أن نؤكد على أن الإجلاء السريع هو أفضل وسيلة تكفل النجاة لمئات الألوف من الأشخاص."

وقال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أمس الأحد، إن إجراءات احترازية تتخذ لكنه وصف احتمالات انهيار السد بأنها ضئيلة للغاية.

وسيطر تنظيم داعش على السد فى أغسطس عام 2014 مما أثار مخاوف من أنهم قد يفجرونه لإطلاق الماء على الموصل وبغداد مما قد يقتل مئات الألوف.

واستعادت القوات الحكومية العراقية السد بعد أسبوعين بدعم من غارات جوية من تحالف تقوده الولايات المتحدة لكن توقف أعمال صيانة زاد من احتمال تصدع السد.

ومنحت شركة إيطالية عقدا لإجراء إصلاحات عاجلة فى السد الذى يعانى من عيوب هيكلية منذ بنائه فى ثمانينات القرن الماضى ويحتاج إلى حقن مستمر ليحافظ على تكامل بنائه.

وقال وزير الموارد المائية العراقى فى وقت سابق هذا الشهر إن احتمال انهيار السد لا يزيد على واحد فى الألف والحل هو بناء سد جديد أو وضع حائط داعم من الخرسانة.
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