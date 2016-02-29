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بريطانيا تدرب قوات تونسية على مكافحة "العبور غير القانونى"للحدود مع ليبيا

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بريطانيا تدرب قوات تونسية على مكافحة "العبور غير القانونى"للحدود مع ليبيا بريطانيا تدرب قوات تونسية على مكافحة "العبور غير القانونى"للحدود مع ليبيا

>أعلن وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون اليوم /الإثنين/ أن قوات بريطانية تدرب قوات الدوريات فى تونس لمكافحة "العبور غير القانوني" عبر الحدود من ليبيا، مشيرا إلى نشر 20 جنديا فى إطار فرقة تدريب قصيرة المدى فى وقت سابق هذا الشهر لتدريب القوات التونسية.

وتشمل عمليات التدريب، التى تقدمها الفرقة الرابعة مشاة تدريبات عملية وحصص نظرية من شأنها أن تساعد التونسيين لحراسة أفضل لحدودهم البرية.

وقال وزير الدفاع - فى بيان اليوم - إنه "مع عزم إرهابيى تنظيم داعش على استهداف المدنيين الأبرياء فى أى مكان يستطيعون الوصول اليه، فان هذا التدريب سيساعد القوات التونسية على زيادة أمن الحدود. ويؤكد التزامنا بالسلام والأمن فى المنطقة."

وأضاف "جنود المملكة المتحدة يدربون القادة العسكريين فى اللواء الأول للجيش التونسي، ويأتى الانتشار الحالى بعد تدريب أمنى سابق على الحدود للواء التونسى فى نهاية العام الماضي."
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