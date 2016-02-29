مصدر أمنى: انتحارى يقتل 4 فى عدن باليمن

>قال سكان ومسؤول أمنى، إن انتحاريًا قتل أربعة جنود اليوم الاثنين، عندما صدم سيارة محملة بالمتفجرات فى نقطة تفتيش عسكرية فى مدينة عدن بجنوب اليمن.

وأصيب عدد من الجنود أيضًا فى الهجوم الذى وقع فى حى الممدارة بمنطقة الشيخ عثمان شمال شرقى عدن، لكنهم لم يعطوا أى أرقام محددة.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكنه يشبه تفجيرات سابقة نفذها الفرع اليمنى لتنظيم داعش الذى يستهدف قوات الأمن أو كبار المسؤولين فى عدن منذ أن استعاد أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادى المدينة من الحوثيين المتحالفين مع إيران العام الماضي.

وتتمركز الحكومة اليمنية فى عدن وتكافح لبناء جيش وطنى ودفع رواتب أفراده ومن بينهم مقاتلون حاربوا معها فيما استغل مقاتلو تنظيمى داعش والقاعدة الحرب الأهلية المستمرة منذ عشرة شهور لتوسيع نطاق وجودهم فى ثانى أكبر المدن.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين يمنيين وجنود يحرسون القصر الرئاسى على مدى ساعات أمس الأحد.

وكان المسلحون يرغبون فى مقابلة المسؤولين فى القصر لمناقشة تكاليف علاج وتعويضات للحراس الذين سقطوا ضحايا هجوم وقع الشهر الماضى على القصر.

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