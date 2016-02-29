وزراء الخارجية العرب ينتخبون الأمين العام للجامعة العربية بتفويض من الرؤساء والملوك

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، لـ"اليوم السابع" تفاصيل المقترح الذى تقدمت به مصر فى خطاب الترشيح الخاص بالمرشح المصرى الجديد لمنصب الامين العام الجديد خلفا لدكتور نبيل العربى.

وقال أبو زيد ردا على استفسار حول عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب لاختيار الأمين العام الجديد، أنه وفقا للقواعد الخاصة بالجامعة العربية فإن اختيار فإن عملية اختيار الأمين العام تتم على مستوى القمة إلا أنه يمكن للقادة العرب تفويض وزراء الخارجية العرب بعملية اختيار فى جلسة استثنائية على مستوى الوزراء.

وأشار إلى أن هذا هو المقترح الذى تقدمت به مصر فى خطاب الترشيح الخاص بالمرشح المصرى الجديد لمنصب الامين العام الجديد.

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