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بلاغ يتهم توفيق عكاشة "بالتجسس" على مصر وتكدير السلم العام

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بلاغ يتهم توفيق عكاشة "بالتجسس" على مصر وتكدير السلم العام بلاغ يتهم توفيق عكاشة "بالتجسس" على مصر وتكدير السلم العام
تقدم حمادة عوضين أمين حزب الأحرار بالدقهلية، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام، ضد توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، اتهمه فيه "بالتجسس" على وتكدير السلم العام.

وقال "عوضين": طالبت من خلال البلاغ اتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عكاشة، ومنعه من مغادرة البلاد، وتقديمه محبوسا للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جريمة التخابر مع دولة أجنبية.

وأضاف "عوضين"، أن استقبال عكاشة لسفير الكيان الصهيونى بمنزله محاولة للاستقواء بالإسرائيليين بعد فشله فى تحقيق أحلامه فى رئاسة مجلس النواب، ولى ذراع النظام فى قضايا متعددة ومحاولة ابتزاز دائمة بهدف تحقيق مصالحه الشخصية.

كما طالب "عوضين" بإلقاء القبض على النائب توفيق عكاشة، حيث إن اتفاقية كامب ديفيد تمنع من الاتصال المباشر بين المصريين والسفارة الإسرائيلية، خاصة أنه تعرض فى لقائه مع السفير الإسرائيلى لقضايا تمس الأمن القومى.

وشدد أمين حزب الأحرار بالدقهلية على ضرورة إسقاط العضوية عنه، كعقاب لذلك التصرف حيث تعامل مع دولة معادية لمصر دون تصريح من الجهات المختصة، وهو ما يستوجب سقوط الجنسية عنه.

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