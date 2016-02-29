"مجلس الوزراء" يطلق خدمة جديدة لتلقى شكاوى الموطنين عبر "اليوم السابع"

يطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى، بالتعاون مع مؤسسة "اليوم السابع" ، خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين عبر موقع "اليوم السابع"، ومن المنتظر توقيع اتفاقية بين الطرفين لتفعيل الخدمة الجديدة الأسبوع المقبل.

وتهدف خطوة مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع الصحفية، إلى تعزيز الشفافية، وتحفيز الجهات المقدمة للخدمات على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة توجيه الشكاوى والبت فيها والاهتمام بالرد عليها من قبل مجلس الوزراء والجهات المختصة التابعة له.

ويمكن للمواطن من خلال موقع "اليوم السابع" - رائد صحافة المواطن - إرسال شكوى إلى الحكومة، ويحول الموقع الشكوى إلى مركز المعلومات، كما ينشر فريق عمل صحافة المواطن أبرز شكاوى المواطنين ومراحل معالجتها.

وتعتزم مؤسسة "اليوم السابع" إطلاق بوابة الكترونية مخصصة لخدمات المواطن والجهات الحكومية التى تقدم تلك الخدمات، فى إطار اهتمام المؤسسة بتقديم خدمات تسهم فى تحسين مستوى حياة المواطن.

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