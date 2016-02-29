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ننشر صورة شهادة بلادى الدولارية للمصريين بالخارج بعائد 5,5% لمدة 5سنوات

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ننشر صورة شهادة بلادى الدولارية للمصريين بالخارج بعائد 5,5% لمدة 5سنوات ننشر صورة شهادة بلادى الدولارية للمصريين بالخارج بعائد 5,5% لمدة 5سنوات
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن شكل استمارة شهادة بلادى الدولارية التى سيتم طرحها للمصريين فى الخارج.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة لشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ "ليوم السابع، إلى أنه من المقرر أن يتم بيع الشهادة من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل التابعة لكل من البنك الأهلى المصرى وبنك وبنك القاهرة، كما يتم بيع الشهادة أيضا من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك الثلاثة على الإنترنت عن طريق تحويلات بنكية من الخارج أو خصما على حسابات البطاقات الائتمانية الصادرة من بنوك خارجية.

وتضم شهادة بلادى الدولارية مجموع من البيانات تتمثل "رقم الشهادة – سعر العائد – البنك البائع – اسم العميل – البنك المصدر للشهادة – تاريخ الاصدار – مدة الشهادة – تاريخ الاستحقاق – اجمالى قيمة الشهادة ".

قامت البنوك الثلاثة المشاركة بإصدار وعاء ادخارى جديد بالدولار الأمريكى تحت مسمى شهادة "بلادى"، روعى عند وضع ملامحها الرئيسية مناسبتها لمختلف رغبات واحتياجات العملاء، وهى شهادة اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات بسعر عائد مميز بفئة مائة دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 3,5% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و4,5% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و5,5% للشهادة مدة خمس سنوات ويحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالى ليوم الشراء ويصرف العائد بالدولار الأمريكى كل ستة أشهر.

- تفاصيل الأوعية الاستثمارية الدولارية الخاصة بالمصريين فى الخارج

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مصر 365

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