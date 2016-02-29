رئيس البرلمان فى حديث حاد لسليمان وهدان:"أحنا مش بمجلس عرب.. ما يصحش كده"

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حديث حاد إلى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة العامة الثالثة المنعقدة الآن لمناقشة مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عقب مبادرة "وهدان" لإجراء تصالح بين النائب خالد يوسف وأحد النواب تحت القبة أثناء الجلسة، قائلاً: "رجاء خاص يا سيادة الوكيل، إحنا مش فى مجلس عرب، احنا فى مجلس النواب، الكلام ده يبقى خارج المجلس، ما يصحش كده".

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