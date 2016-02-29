"القاهرة": ارتفاع عدد ضحايا حادث شق الثعبان لـ3وبدأنا إزالة الورش المخالفة

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى طرة فى إزالة الورش المخالفة الواقعة بالتلال الصخرية الموجودة بمنطقة شق الثعبان، وأكدت الدكتورة جيهان عبد الرحمن نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أعمال الإزالة تتم الأن خوفاً على حياة باقى العمال، مؤكدة أن الحادث الذى وقع وراح ضحيته 3 عمال مغتربين كان سببه انهيار غرفة تقع فوق تل صخرى أدت إلى ذلك.

وأضافت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمر الأن خرج من أيدى المحافظة، وانتقل إلى جهاز الشرطة والنيابة للتحقيق فى الواقعة، مشيرة إلى أن المحافظة حذرت مرارا من تواجد تلك الورش بهذه الطريقة المخالفة.

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