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أخبار العراق اليوم.. مقتل 14 عنصرا من داعش بعد تسللهم غرب بغداد

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أخبار العراق اليوم.. مقتل 14 عنصرا من داعش بعد تسللهم غرب بغداد أخبار العراق اليوم.. مقتل 14 عنصرا من داعش بعد تسللهم غرب بغداد
تناولت أخبار العراق اليوم الاثنين، تصفية القوات الأمنية العراقية 14 إرهابيا بعد تسللهم إلى منطقة السكراب، كما تناولت أخبار العراق اليوم، رحلة ينوى أئمة مساجد بريطانيون التوجه فيها إلى العراق للاطلاع على كيفية العيش فى ظل حكم تنظيم "داعش" الإرهابى.

داعش دمر العراق

وقال الملا ياسين رءوف، ممثل الاتحاد الوطنى الكردستانى بالقاهرة، إن الحرب ضد تنظيم "داعش" دمرت العراق وسوريا تماما، موضحا أنه بانتهاء الحرب ضد هذا التنظيم تحتاج البلدين لعقود عدة كى تعودان كما كانتا فى السابق.

مقتل 14 من داعش فى السكراب


>تمكنت القوات الأمنية العراقية الأحد 28 فبراير من تصفية 14 إرهابيا بعد تسللهم إلى منطقة السكراب، وسايلو خان ضارى فى قضاء أبو غريب غربى العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن القوات العراقية قتلت 14 إرهابيا من "داعش" بعد تسللهم إلى منطقة السكراب، وسايلو خان ضارى، وتسببهم باندلاع حريق فى منطقة السكراب.

ينوي أئمة مساجد بريطانيون التوجه إلى العراق للاطلاع على كيفية العيش في ظل حكم تنظيم "داعش" داخل المناطق التي كانت تخضع لسيطرته والتي تم تحريرها مؤخرا.

قالت شركة جينيل إنرجى، إنها تتوقع تجنيب مخصصات تقارب المليار دولار لتغطية انخفاض قيمة حقلها النفطى طق طق بإقليم كردستان العراق فى 2015، وعزت ذلك إلى انخفاض تقديرات الاحتياطيات القابلة للاستخراج هناك وهبوط النفط.

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