أخبار اليمن اليوم.. الجيش اليمنى يلقى القبض على انتحارى حاول تفجير نفسه

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، تمكنت قوات المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت، جنوب شرقى اليمن، من إلقاء القبض على انتحارى يقود سيارة مفخخة فى منطقة العقاد بمديرة القطن بالمحافظة.

وذكر بيان لقيادة المنطقة، وزع على وسائل الإعلام، أن الانتحارى كان فى طريقه لاستهداف إحدى المنشآت الحيوية بالمحافظة، وأن عملية القبض على الانتحارى، الليلة الماضية، جاءت عقب تتبع السيارة لعدة ساعات وبعد توقيف قائدها وبتفتيشها وجد بداخلها حوالى نصف طن من المواد المتفجرة المخبأة وسط براميل إضافة إلى عدد من الألغام المضادة للدبابات.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتى فى إطار الحملة الأمنية التى تقوم بها وحدات من المنطقة العسكرية الأولى لتعقب المطلوبين أمنيا ولمنع المظاهر المسلحة داخل وادى حضرموت.

وطالب المواطنين بمزيد من التعاون مع سلطات الجيش والأمن والإبلاغ عن أى تحركات أو تواجد للعناصر الإرهابية التى تهدف إلى الإخلال بالأمن واستهداف المصالح العامة والخاصة.

ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، دعت منظمة العفو الدولية "امنستى" الاثنين، إلى فرض حظر أسلحة على كل أطراف النزاع فى اليمن، بما فى ذلك دول التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين.

وأطلقت المنظمة الحقوقية هذه الدعوة بمناسبة اجتماع فى جنيف حول معاهدة الإتجار بالأسلحة.

وأكدت امنستى انها وثقت منذ بداية الحرب فى مارس 2015 سلسلة انتهاكات خطرة للقانون الإنسانى وحقوق الانسان بما فى ذلك جرائم حرب.

وأضافت فى بيان أنها "تناشد كل الدول السهر على أن لا يحصل أى من أطراف النزاع فى اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر على أسلحة أو ذخائر أو معدات أو تكنولوجيا عسكرية إلى أن تتوقف هذه الإنتهاكات".

العفو الدولية تدعو لفرض حظر أسلحة على أطراف النزاع فى اليمن

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