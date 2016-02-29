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وزراء الخارجية العرب ينتخبون الشهر المقبل أمينا عاما جديدا للجامعة العربية

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وزراء الخارجية العرب ينتخبون الشهر المقبل أمينا عاما جديدا للجامعة العربية وزراء الخارجية العرب ينتخبون الشهر المقبل أمينا عاما جديدا للجامعة العربية

>يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا غير عادى فى 10 مارس المقبل بالقاهرة لانتخاب أمين عام جديد للجامعة العربية خلفا لنبيل العربى الذى أعلن عدم رغبته فى تولى المنصب لولاية جديدة.

وقال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بى حلى، للصحفيين اليوم الاثنين، إن الاجتماع يعقد "بناء على طلب ، لاختيار أمين عام جديد نظرا لتأجيل القمة العربية السنوية التى كان يفترض أن تلتئم الشهر المقبل إلى يوليو".

وقالت مصادر دبلوماسية عربية، أن مصر سترشح أحمد أبو الغيط، أخر وزير خارجية ابان عهد حسنى مبارك (2004-2011)، لمنصب الأمين العام للجامعة العربية.

يذكر أن الأمين العام المنتهية ولايته كان أول وزير خارجية فى مصر عقب إسقاط مبارك أثر ثورة 25 يناير 2011.

وجرى العرف على أن يكون الأمين العام للجامعة من دولة المقر التى كان كل الأمناء منها منذ تأسيسها العام 1945 باستثناء مرة واحدة فقط تولى فيها التونسى الشاذلى القليبى هذا المنصب عقب نقل مقر هذه المنظمة الإقليمية إلى تونس أثر توقيع مصر اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل فى العام 1978.

وأوضح بن حلى أن ثلاث دول وافقت رسميًا على عقد هذا الاجتماع غير العادى هى "الجزائر والسعودية والبحرين "، مضيفًا أن دولا آخرى اعطت موافقتها شفويا.

ولفت بن حلى إلى أن الأمانة العامة أبلغت الدول العربية، أن موضوع اختيار الأمين العام الجديد يتطلب أن يكون وزراء الخارجية مفوضين من قبل قادتهم للبت فى هذا الشأن .

وقال العربى فى تصريح للصحافة أمس الأحد، إنه "طلب من المصرية عدم التفكير فى طلب التجديد لى لفترة جديدة"، مضيفا أن "مدة ولايته الحالية كأمين عام للجامعة العربية تنتهى فى أول يوليو 2016 وسيستمر فى ممارسة مهامه حتى انتهاء ولايته".

وانتخب العربى (81 عاما) أمينًا عامًا للجامعة خلفًا لعمرو موسى فى مايو 2011 وتسلم مهامه فى يوليو العام نفسه.

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مصر 365

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