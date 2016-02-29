الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام وغائم أحيانا على بعض المناطق خاصة الشمالية الشرقية ويحتمل سقوط بعض الأمطار على بعض تلك المناطق والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر تخف سرعتها مع المساء والليل وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

حركة الرياح : غربية - جنوبية غربية / 10 - 25 كم/ ساعة خلال الصباح والليل فوق اليابس تصبح شمالية غربية /20 - 30/38 كم/ ساعة بعد الظهر والمساء & وشمالية غربية / 30 - 48 كم/ ساعة فوق البحر تقل إلى 18 - 32 كم/ ساعة خلال الليل وصباح الاربعاء .

البحر .. مضطرب .. يصبح متوسط ليلا .. بارتفاع من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل يقل إلى قدم وثلاثة أقدام ليلا ومن ستة إلى ثمانية أقدام في العمق يقل من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام ليلا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و 32 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و 39 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و 46 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 26 16 85 30 .

> دبي 25 18 90 35 .

> الشارقة 25 15 85 30.

> عجمان 25 16 85 30.

> أم القيوين 26 15 85 30 .

> رأس الخيمة 25 15 85 30 .

> الفجيرة 32 21 85 35.

> العين 38 16 90 30 .

> ليوا 26 15 90 25 .

> الرويس 25 17 85 30 .

> السلع 25 16 85 30.

> دلما 23 17 85 40 .

> طنب الصغرى 23 17 85 40 .

> طنب الكبرى 23 17 85 40 .

> أبوموسى 23 17 85 40.