القوات المسلحة تحقق إنجازاً جديداً فى بطولة كأس العالم للخماسى الحديث

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم الرياضة والرياضيين وتقديم جيل من النشئ الرياضى يدعم المنتخبات القومية باللاعبين المتميزين للحصول على مراكز متقدمة ورفع إسم مصر عاليا فى المحافل الرياضيه الدولية، حقق اللاعب عمرو الجزيرى، لاعب الفريق القومى المصرى ونادى طلائع الجيش، فى بطولة كأس العالم للخماسى الحديث والتى اقيمت بالقاهرة فى الفترة من 23 – 28/ 2 / 2016 بمشاركة 38 دولة وأكثر من 108 لاعب، انجازًا جديد يضاف إلى رصيد القوات المسلحة والمنتخب القومى بحصوله على الميدالية الذهبية فى نهائيات البطولة.

جدير بالذكر أن البطولة ضمت عدد من لاعبى ولاعبات القوات المسلحة والفريق القومى للخماسى الحديث محققين نتائج جيدة فى البطولة.