سفير ماليزيا بالقاهرة: وفد تجارى ماليزى يزور مصر لبحث فرص الاستثمار

قال سفير ماليزيا بالقاهرة، داتو كو جعفر كو شعارى، إن وفدًا رفيع المستوى من غرفة التجارة والصناعة الماليزية يزور مصر حاليًا لبحث فرص الاستثمار وإقامة اتصالات مباشرة مع دوائر الأعمال المصرية.

وأضاف السفير - فى تصريح خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن أعضاء الوفد عقدوا لقاءات فعالة مع المسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التجارة والصناعة، وزاروا المنطقة الاقتصادية لمشروع تنمية محور قناة السويس.

وتابع السفير أن الزيارة أدت إلى إحياء مجلس الأعمال المصري - الماليزي الذي اجتمع للمرة الأولى منذ خمس سنوات لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى، متوقعًا أن تكون هناك زيارة مماثلة لرجال الأعمال المصريين لبلاده فى وقت لاحق هذا العام.

جاء ذلك على هامش توقيع عقد تعاون بين شركة ماليزية تعمل في مجال مزيلات الدهون وإحدى الشركات المصرية التي أنشئت ضمن مبادرة "فكرتى" الشبابية التى أطلقتها الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014.

ومن المقرر أن يلتقى وفد الغرفة التجارية الماليزية، غدًا الثلاثاء، مع اتحاد المستثمرين بالأقصر قبل أن يغادر مصر يوم الخميس بعد زيارة عمل استمرت لمدة تسعة أيام.

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