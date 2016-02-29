أخبار عاجلة

بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..حريق هائل بمصنعين بأبو رواش والدفع بـ14سيارة إطفاء لإخماده

Google+ Print
بالصور..حريق هائل بمصنعين بأبو رواش والدفع بـ14سيارة إطفاء لإخماده بالصور..حريق هائل بمصنعين بأبو رواش والدفع بـ14سيارة إطفاء لإخماده
شب حريق هائل بمصنعين للبطاريات وآخر للموبيليا أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى بمنطقة أبو رواش، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مصنع بأ بو رواش، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 14 سيارات و خزان استراتيجى لإخماد الحريق.

اشتعال النيران ، حريق ، صحافة المواطن أبو رواش ، الجيزة (1)

اشتعال النيران ، حريق ، صحافة المواطن أبو رواش ، الجيزة (2)

اشتعال النيران ، حريق ، صحافة المواطن أبو رواش ، الجيزة (3)

اشتعال النيران ، حريق ، صحافة المواطن أبو رواش ، الجيزة (4)

اشتعال النيران ، حريق ، صحافة المواطن أبو رواش ، الجيزة (5)

اشتعال النيران ، حريق ، صحافة المواطن أبو رواش ، الجيزة (6)

اشتعال النيران ، حريق ، صحافة المواطن أبو رواش ، الجيزة (7)

- صحافة المواطن.. قارئ يبلغ عن مريض نفسى متغيب فى قرية صفط الحنا بالشرقية

- صحافة المواطن.. قارئ يشكو توقف العمل بمشروع أبراج التعاونيات فى المنصورة

تفحم فرن بلدى بالكامل فى حريق أسفل عقار سكنى بـ"أرض اللواء"

صحافة المواطن.. بالصور..حريق بمصنع فى أبو رواش وتصاعد أدخنة كثيفة

حريق محدود فى أحد العقارات السكنية بأسيوط عقب احتراق تكييف

حريق بنادى المعلمين بالشرقية والحماية المدنية تسيطر عليه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365