بالصور..حريق هائل بمصنعين بأبو رواش والدفع بـ14سيارة إطفاء لإخماده

شب حريق هائل بمصنعين للبطاريات وآخر للموبيليا أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى بمنطقة أبو رواش، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مصنع بأ بو رواش، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 14 سيارات و خزان استراتيجى لإخماد الحريق.

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