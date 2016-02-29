وزير الداخلية يدعو رئيس البرلمان العربى لصياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أن مصر تشهد خلال تلك الفترة حالة من الاستقرار، وأن هناك ضرورة للتعاون والتضامن بين الدول العربية للوقوف صفاً واحداً فى مواجهة العنف ومحاصرة خلايا الإرهاب فى كل مكان ومنعها من إيجاد أى ملاذٍ آمن لها على المستوى العربى.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية لـ " أحمد بن محمد الجروان " رئيس البرلمان العربى الذى يزور البلاد لحضور المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذى عُقد بمقر جامعة الدول العربية .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز توصيات البيان الختامى الصادر عن المؤتمر وفى مقدمتها العمل على سن التشريعات الضرورية التى تكفل التصدى للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة، وتجريم كافة النشاطات التى تهدد أمن وإستقرار المجتمع .

وأشار وزير الداخلية إلى مراحل خارطة المستقبل والتى تم إستكمالها بإنتخابات البرلمان مشيراً إلى الأجواء التى تمت بها الإنتخابات من إشراف قضائى كامل وإجراءات تأمينية أدت لخروج الإنتخابات بصورة شهد لها الجميع.

وأكد اللواء مجدى عبد الغفار، على أهمية صياغة رؤية عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف وإعتماد منهاج عمل عربى مشترك لتفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والثقافية بالدول العربية لحماية شباب الأمة من الفكر المتطرف .

ومن جانبه، أشار أحمد بن محمد الجروان إلى متانة العلاقات مع البرلمان المصرى وقدم التهنئة للشعب المصرى على انتخاب البرلمان ، مؤكداً دعم ومساندة الجميع لمصر باعتبارها القلب النابض للأمة العربية، وأكد تقديره أعضاء البرلمان العربى لرجال الشرطة والأمن المصرى لتصديهم لظاهرة الإرهاب، مطالباً بضرورة تفعيل أُطر التعاون العربى والدولى لمواجهة تلك الظاهرة ، ووجه الشكر للإجراءات التأمينية التى تمت خلال إنعقاد فاعليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية .

ـ وزير الداخلية: سنتخذ إجراءات حاسمة لتحقيق الانضباط فى العمل الشرطى

>

- الجراون يطالب إيران بوقف التدخل فى شئون الدول العربية

>

ـ رؤساء البرلمانات العربية يطالبون بتوفير الدعم لجهود عقد المؤتمر الدولى للسلام

>

ـ وزير الداخلية: الجهد الإصلاحى بالوزارة تراكمى من خلال سياسات متفق عليها

>

ـ وزير الداخلية: يجب إعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته