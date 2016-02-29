سعد الدين إبراهيم من تركيا: أمين عام الإخوان دعانى لتجديد مصالحتهم مع الدولة

كشف الدكتور سعد الدين إبراهيم، استاذ علم الاجتماع، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، لـ"اليوم السابع" عن تفاصيل سفره إلى تركيا ولقاءاته بقيادة جماعة الإخوان وحلفائها على رأسهم الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان، والدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة.

وقال سعد الدين إبراهيم، مؤسس مركز ابن خلدون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الأمين العام للجماعة طالبه بشكل – غير صريح- بحسب قوله، بتجديد مصالحتهم مع الدولة.

وأشار إلى أنه توجه لاسطنبول منذ أيام وسيعود الخميس المقبل إلى مصر، موضحاً أنه ذهب لتركيا لإلقاء محاضرة فى إحدى الجامعات، حيث قال: "سبب سفرى لتركيا هو تم دعوتى لإلقاء محاضرة فى إحدى الجامعات وعندما جئت إلى هنا وجدت أن الإخوة المصريين موجودين وحيونى أفضل تحية فالتقيت بهم".

وبالنسبة لأبرز الشخصيات التى التقى بها، قال رئيس مركز ابن خلدون: "الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، ومنصف المرزوقى، ومحمود حسين أمين عام جماعة الإخوان، وجميع الشخصيات التى دعتنى للمقابلة التقيت بهم".

وعن أهم الملفات التى تحدث فيها رئيس مركز ابن خلدون مع الشخصيات التى التقى بها، قال "سعد الدين إبراهيم":" تحدثنا فى مسائل عامة وهموم الوطن والأزمات التى تحدث فى مصر والعالم العربى".

وبالنسبة لمقابلته مع محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان، قال رئيس مركز ابن خلدون:" الأخ محمود حسين شكرنى على مبادرة المصالحة التى طرحتها منذ فترة لتتم بين جماعة الإخوان والدولة، وأبلغنى بأنهم يرحبون بكل أفكار تؤدى إلى الأمان وسلامة الوطن، وأبلغنى أيضا بان النظام المصرى لم يكن مستعد للمصالحة عندما طرحت".

وبسؤاله، هل طالبه محمود حسين أمين عام الإخوان بان يتوسط لدى الدولة المصرية من أجل إجراء مصالحة مع الجماعة، قال رئيس مركز ابن خلدون: "دعانى بشكل غير صريح.. إنما هذا الاتجاه العام للحديث معه ومع عدد من قيادات الإخوان".. مضيفاً: "لو نجحنا فى ذلك فهو مكسب للجميع وللإخوان".

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