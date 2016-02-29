الحماية المدنية بالجيزة: سيطرنا على حريق مصنع الفوم بأبو رواش ولا إصابات

أكد اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، أن رجال الحماية المدنية نجحوا فى السيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع فى مصنع فوم بمنطقة أبو رواش، دون وقوع ثمة إصابات بين العاملين بالمصنع.

وأشار مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن المصنع يقع على مساحة 2000 متر، وتم الدفع بـ 14 سيارة إطفاء ومحاصرة النيران من كافة الجهات، وتبين أنها بدأت فى الاندلاع من داخل ماكينات المصنع، ومن ثم امتدت إلى المخازن، وتم السيطرة عليها وإخمادها، وجار العمل على تنفيذ عمليات التبريد للمكان لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

بالصور..حريق هائل بمصنعين بأبو رواش والدفع بـ14سيارة إطفاء لإخماده