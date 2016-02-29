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"كابيتال جروب" تدشن أول مشروعاتها بمصر باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه

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"كابيتال جروب" تدشن أول مشروعاتها بمصر باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه "كابيتال جروب" تدشن أول مشروعاتها بمصر باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه
تعتزم شركة "كابيتال جروب بروبرتيز" للتطوير العقارى تدشين أول مشروعاتها فى السوق المصرية باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه، حيث تسعى الشركة لإقامة مجتمع عمرانى متكامل فى المنطقة الواقعة ما بين طريقى السويس والإسماعيلية الصحراوي، يوفر وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة.

ويستهدف المشروع جذب جميع فئات المجتمع، حيث يعمل على توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تبلغ المساحة الكلية المقام عليها المشروع 1212 فدانا - أى ما يعادل خمسة ملايين متر مربع.

وأكد المهندس وليد الهندى المدير التنفيذى للشركة أن تشكل بالنسبة للشركة سوقًا واعدًا وجاذبًا للاستثمار، قائلا:" تشهد مصر حاليا مناخًا مثاليًا من الجانب السياسى والاقتصادى والتشريعى، بالإضافة إلى الخطوات الإيجابية التى تقدمها المصرية ومن شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية".

وأوضح أن العمالة العاملة بالمشروع ستكون مصرية بالكامل، مع الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أن المساهمين فى الشركة هم: شركة العين وشركة أبوظبى كابيتال جروب.

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مصر 365

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