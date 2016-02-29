روما: توتي سيبقى لفترة طويلة.. وسيشارك أمام ريال مدريد

(إفي): أكد الأمريكي جيمس بيليوتا رئيس نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أنه يحب اللاعب فرانشيسكو توتي، وأن القائد المخضرم "سيبقى لفترة طويلة" في النادي.

وفي تصريحات صحفية نشرت الاثنين، ذكر بيليوتا أن قائد روما سيشارك في لقاء إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو في الثامن من الشهر المقبل.

وقال رجل الأعمال الذي وصل صباح اليوم إلى روما على متن رحلة خاصة:"أنا سعيد للغاية بأداء الفريق.. الجميع يقولون لي أنني يجب أن أجدد عقد توتي.. أنا أحبه وسوف يظل فترة طويلة في روما".

ولم يكشف رئيس روما ما إذا كان يعتزم تجديد عقد توتي أم أنه يحتفظ له بدور في إدارة النادي، وفقا لتوقعات العديد من وسائل الإعلام الإيطالية.

وأجاب بيليوتا أيضا عن أسئلة بشأن بناء الاستاد الجديد وعن المدير الفني للفريق، لوتشانو سباليتي.

وقال:"بالنسبة للاستاد فإن ثمة مستجدات ستحدث خلال الأسبوع الجاري.. التأخير لا يتوقف علينا.. ولا يزال لدينا بعض الأشياء التي يتوجب علينا ترتيبها".

وتابع "أعتقد أن سباليتي مدرب رائع"، مبينا أنه كان يتمنى أن يتعاقد معه في وقت مبكر، حيث تولى تدريب روما في يناير الماضي خلفا للفرنسي رودي جارسيا الذي أقيل بسبب النتائج السيئة للفريق.

وكان روما قد مني بهزيمة بهدفين نظيفين في عقر داره في 17 فبراير الجاري أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب أوليمبيكو.