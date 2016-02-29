نجم ليفربول السابق: الفريق سيء جدا

انتقد جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق أداء الفريق الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الذي خسره بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.

ويرى كاراجر أن قائمة اللاعبين الحاليين لا تستطيع المنافسة على البطولات مع المدرب الألماني يورجن كلوب.

وقال كاراجر أثناء تحليله للمباراة عبر قناة سكاي سبورتس:"الفريق يمر بموسم سيء، وهذا يؤثر بالتبعية على المدرب".

وأضاف "إذا أراد كلوب النجاح عليه حصد البطولات، لقد ضاعت فرصته الأولى".

وأردف "هو يعلم أن هناك مشاكل في قائمة الفريق، قدرات اللاعبين ضعيفة".

وتابع "أين هم من الفرق الأخرى؟ ما البطولات التي بإمكانهم التتويج بها؟ هذا هو الأمر".

وأتم "اللاعبون ليسوا بالجودة الكافية للفوز بالدوري أو الدوري الأوروبي".