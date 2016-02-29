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جامعة الزقازيق تناقش إدمان الطعام والإنترنت تحت عنوان "إدمان بدون مخدرات"

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جامعة الزقازيق تناقش إدمان الطعام والإنترنت تحت عنوان "إدمان بدون مخدرات" جامعة الزقازيق تناقش إدمان الطعام والإنترنت تحت عنوان "إدمان بدون مخدرات"
يناقش الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، أشكال الإدمان بمعناه الشامل فى المؤتمر الثانى لقسم الطب النفسى التابع لكلية الطب جامعة الزقازيق.

ويعقد المؤتمر يوم 3 مارس المقبل، بعنوان "إدمان بدون مخدرات" تحت رعاية كل من الدكتور عبد الحكيم عامر رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب البشرى ورئيس قسم الطب النفسى.

وقالت سامية نجم، مدير العلاقات العامة بمستشفيات جامعة الزقازيق، لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر - الذى يترأسه الدكتور رفيق رضا عبد اللطيف بمعاونة الدكتور إيمان رشدى مقرر المؤتمر - يهدف إلى التوعية ونشر الوعى وإلقاء الضوء على أشكال الإدمان المختلفة.

وأوضحت سامية: فى حين نحرص على ألا ندمن المخدرات، وننتبه لأولادنا كثيرًا حتى لا يتحولوا لضحاياه، فنسقط دون أن نشعر فى فخ أشكال أخرى من الإدمان، لا تقل خطورة عن المخدرات، مثل إدمان الطعام والانحرافات الجنسية والإنترنت.


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