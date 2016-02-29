رئيس «المصريين الأحرار» يلتقي نوابه عقب انسحابهم من الجلسة

توجه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، اليوم الإثنين، إلى قاعة مجلس الشورى لمقابلة نواب الحزب عقب انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين 29 فبراير، والتي ناقش النواب خلالها اللائحة الداخلية للبرلمان لمناقشتهم في أسباب انسحابهم من الجلسة.

يذكر أن أعضاء مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أعلنوا انسحابهم من الجلسة الصباحية التي تناقش اللائحة الداخلية للبرلمان، اعتراضًا على ممارسات كتلة دعم مصر في مناقشة المادة 97 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان النائب طاهر أبو زيد القيادي بائتلاف دعم مصر، تقدم بمقترح لزيادة نسبة تكوين الائتلاف إلى 25%، بدلًا من نسبة الـ20% المنصوص عليها في مشروع اللائحة، وهو ما يرفضه الأعضاء، إلا أن رئيس المجلس أعلن الموافقة على المادة، ولذلك قرر حزب المصريين الأحرار الانسحاب من الجلسة، مضيفًا أنهم يتجهون لعقد مؤتمر صحفى لشرح أسباب انسحابهم من المؤتمر.