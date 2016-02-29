صور| «جابر نصار» يلتقي «آمال ماهر» للاتفاق على تنظيم حفل غنائي 28 مارس المقبل

استقبل الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، الفنانة أمال ماهر بالجامعة، وتم الاتفاق معها على إقامة حفل غنائى للطلاب يوم 28 مارس المقبل.

ومن جانبه، أكد فتحى عباس المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أن استضافة الجامعة للفنانة آمال ماهر يأتى ضمن الموسم الثقافى التي تقوم به الجامعة تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، مضيفًا أكد المستشار الإعلامي، أن آمال ماهر ستكون في رحاب جامعة القاهرة في أواخر الشهر المقبل وسط حضور طلابى كبير بعد أن فند الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة الموسم الثقافى للفنانة وما تقوم به الجامعة في إطار تشجيعها للطلاب وإقامة الأنشطة داخل الحرم الجامعى.