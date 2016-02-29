قوات الأمن تُصفى أفراد عصابة إجرامية فى تبادل لإطلاق النار فى العياط بالجيزة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى بحملة أمنية إستهدفت بؤرة إجرامية خطرة مُحصنة بالظهير الصحراوى بمنطقة طهما بدائرة مركز شرطة العياط لضبط المدعو/على عبده سيد عويس – مسجل شقى خطر – مطلوب ضبطه لإتهامه فى 13 قضية “سرقة بالإكراه ، الإعتداء على مركز ومحكمة وبريد العياط عام 2013 ” ومحكوم عليه بالمؤبد فى قضيتين .

وحال وصول القوات بادر المتهم المذكور ومرافقيه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم مما أسفر عن مصرعه وإثنين من مرافقيه وتمكنت القوات من ضبط 2 بندقية آلية، 1 طبنجة، 250 طلقة آلى، 2 سيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .