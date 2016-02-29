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القبض على قاتل شقيقته بالعمرانية..الجانى شطر جسدها بالمنشار الكهربائى

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القبض على قاتل شقيقته بالعمرانية..الجانى شطر جسدها بالمنشار الكهربائى القبض على قاتل شقيقته بالعمرانية..الجانى شطر جسدها بالمنشار الكهربائى

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور علي جثة سيدة مشطورة نصفين بعد ساعات من الكشف عن هويتها بعدما تبين أن شقيقها وراء قتلها لسوء سلوكها وسمعتها فقرر التخلص منها بمنشار كهربائي.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة هوية جثة القتيلة التي عثر عليها مقسمة نصفين أحدهما ملقي بمنطقة العمرانية والآخر ملقي أعلي الطريق الدائري صفط اللبن ببولاق الدكرور حيث تبين من تحريات فريق البحث الذي يرأسه العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث العمرانية والرائد محمود عبد المولي معاون مباحث العمرانية ان المجني عليها من مدينة طنطا ومقيمة بمفردها بشقة ببولاق الدكرور وتعمل كوافيرة وتقوم احيانا بالخدمة في المنازل.

وكانت شهدت العمرانية جريمة بشعة عندما عثر علي أجزاء آدمية لجسد سيدة مقسمة إلي نصفين أحدهما ملقي بالشارع بالعمرانية وباقي الجسد ملقي أعلي الطريق الدائري بمنطقة بولاق الدكرور.

وأسفرت مناظرة النيابة برئاسة المستشار أحمد ناجي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر قرابة 35 عاما مصابة بـ 4 طعنات في الصدر والبطن ومقسومة نصفين بمنشار كهربائي وتبين ان الجاني ألقى كل جزء منها في منطقة مختلفة.

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