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إحالة إخوانى لمحكمة الجنايات لاتهامه بالتحريض على العنف بسوهاج

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إحالة إخوانى لمحكمة الجنايات لاتهامه بالتحريض على العنف بسوهاج إحالة إخوانى لمحكمة الجنايات لاتهامه بالتحريض على العنف بسوهاج
أحال المستشار هانى كمال الجوهرى، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، المتهم "محمد.ع" وينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بالتحريض على العنف.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.


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