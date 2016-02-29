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التحقيق فى إصابة ضابط و5 مواطنين بطلقات خرطوش فى مشاجرة بمصر القديمة

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التحقيق فى إصابة ضابط و5 مواطنين بطلقات خرطوش فى مشاجرة بمصر القديمة التحقيق فى إصابة ضابط و5 مواطنين بطلقات خرطوش فى مشاجرة بمصر القديمة
تباشر نيابة القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، الاثنين، التحقيق مع متهم فى واقعة إصابة ضابط و 5 اخرون بطلقات خرطوش فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم الشرطة بلاغا حول مشاجرة بين عائلتين فى منطقة شعبية بمصر القديمة، و أثناء محاولة فض المشاجرة أطلق متهم الرصاص من "فرد خرطوش" مما أسفر عن إصابة الضابط و5 من المواطنين برش خرطوش.

وتبين من التحقيقات الأولية أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وتم ضبط متهم، ونقل اثنين آخرين لتلقى العلاج فى المستشفى وسماع أقوالهم بعد إسعافهم.
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- الاستئناف تتسلم قضية الضابط المتهم بقتل سائق بسبب سيره عكس الاتجاه بالمطرية

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مصر 365

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