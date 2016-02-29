104 % نسبة تطعيم أطفال البحيرة ضد مرض شلل الأطفال

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تم تنفيذها على مدار 4 أيام خلال الفترة من 21 فبراير قد بلغت 104,4 % .إعلان - Ads إعلان - Ads
مشيرا إلى أن حملة التطعيم قد أسفرت عن تطعيم مليون و83 ألفا و767 طفلا بزيادة عن المستهدف التقديرى للمحافظة .
>- بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة
مشيرا إلى أن حملة التطعيم قد أسفرت عن تطعيم مليون و83 ألفا و767 طفلا بزيادة عن المستهدف التقديرى للمحافظة .
>
>- بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة