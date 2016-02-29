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104 % نسبة تطعيم أطفال البحيرة ضد مرض شلل الأطفال

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104 % نسبة تطعيم أطفال البحيرة ضد مرض شلل الأطفال 104 % نسبة تطعيم أطفال البحيرة ضد مرض شلل الأطفال
أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تم تنفيذها على مدار 4 أيام خلال الفترة من 21 فبراير قد بلغت 104,4 % .

مشيرا إلى أن حملة التطعيم قد أسفرت عن تطعيم مليون و83 ألفا و767 طفلا بزيادة عن المستهدف التقديرى للمحافظة .
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>- بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال‎ بالبحيرة

- محافظ البحيرة يفتتح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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