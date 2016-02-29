محافظ البحر الأحمر يبحث توصيل الغاز الطبيعى لشمال الغردقة

اجتمع اليوم الاثنين، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مع المهندس طارق الهوارى الرئيس التنفيذى لشركة طاقة سيتى غاز، والمهندس نصر خليفة مدير شركة الغاز بالبحر الأحمر، لمناقشة توصيل الغاز الطبيعى بمنطقة بأحياء شمال بالغردقة.

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من أعمال التوصيل لتتواكب مع التطور العمرانى والبنية التحتية التى تشهدها محافظة البحر الأحمر، مشيراً إلى حرص المحافظة على توفير جميع الخدمات والمرافق للمواطنين لخدمتهم والتخفيف عن كاهلهم.

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