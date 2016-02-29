بالصور.. قوافل الإصحاح تزور قرية الشلوفة بالإسماعيلية وتعالج 383 حالة

توجهت قوافل الإصحاح البيئى بجامعة القناة إلى قرية الشلوفة بمحافظة السويس، وذلك ضمن برنامج القوافل الأسبوعى الذى تنظمه إدارة قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس، وتعد هذه القافلة هى الثانية فى البرنامج خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى، حيث قامت خلالها القافلة بإجراء الكشف وتقديم العلاج والأدوية بالمجان لـ383 حالة من أهالى القرية كما أجرت الكشف والأدوية بالمجان لأكثر من 365 حيوانًا فى مجال الطب البيطرى وفحص العديد من الحالات فى مجال الإرشاد الزراعى بالإضافة إلى تقديمهم العديد من مبيدات مكافحة الحشرات والفئران للأهالى بالمجان كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض التثقيف الصحى فى العديد من الموضوعات المهمة.

تأتى هذه القوافل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة.

>وأشار الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة تضم أطباء من كلية الطب البشرى والطب البيطرى وطب الأسنان وأساتذة من الزراعة والصيدلة والتمريض بالإضافة إلى الإدارة الطبية بالجامعة لإجراء الكشف وتقديم العلاج والأدوية بالمجان وتحويل من تستدعى حالته إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج والفحوصات وعمل اللازم له.

وأضاف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة أن القافلة شملت فى المجال الطبى 10 تخصصات قامت بعلاج 80 حالة أطفال و75 للعظام و5 فى الجراحة و73 فى الباطنة و27 فى طب الأسرة و21 فى الجلدية و5 فى المسالك و20 فى النساء و11 فى الرمد و16 فى الأنف والأذن و50 حالة فى الأسنان ما بين علاج وخلع وكحت جيرى

أما فى مجال الطب البيطرى فأجرت القافلة الكشف وتقديم الأدوية لأكثر من 365 حالة كانت معظمها بين الأبقار والماعز والطيور.

وفى المجال الزراعى جاء العديد من الحالات دارت حول أمراض سوسة النخيل ومشاكل فى محصول المانجو بالإضافة إلى توزيع العينات المجانية من المبيدات الزراعية والمبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض.

وفى مجال التثقيف الصحى قام أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض بالعديد من لقاءات التثقيف الصحى لأهالي القرية حيث تم الحوار مع كبار السن عن أمراض السكر والضغط والكبد والفيروسات والحديث عن المرض وطرق الوقاية وكيفية العلاج بالإضافة إلى عمل تثقيف صحى للأمهات عن النزلات المعوية وكيفية العلاج وطرق الوقاية والتغذية السليمة للأطفال فى سن المدارس وحساسية الصدر لدى الأطفال.

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