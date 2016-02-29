أخبار عاجلة

بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. الأهالى يشيعون جثمان شقيق سامى عنان بالدقهلية

Google+ Print
بالصور.. الأهالى يشيعون جثمان شقيق سامى عنان بالدقهلية بالصور.. الأهالى يشيعون جثمان شقيق سامى عنان بالدقهلية
شيع أهالى قرية سلامون القماش، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، جثمان رفعت حافظ عنان شقيق الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة سابقا.

وأدى أهالى القرية الصلاة على جثمان الراحل بالمسجد الكبير بالقرية وسط غياب تام لقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية.

وسادت حالة من الحزن الشديد على الفريق سامى عنان الذى كان يحمل نعش شقيقه، ومن المنتظر أن يتلقى الفريق سامى عنان عزاء شقيقه فى ملعب القرية بمركز شباب سلامون القماش.

الأهالى يشيعون جثمان شقيق سامى عنان (1)

الأهالى يشيعون جثمان شقيق سامى عنان (2)

الأهالى يشيعون جثمان شقيق سامى عنان (3)

الأهالى يشيعون جثمان شقيق سامى عنان (4)

وفاة شقيق الفريق سامى عنان وتشييع الجنازة من مسقط رأسه بالدقهلية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365