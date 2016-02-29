بالصور.. الأهالى يشيعون جثمان شقيق سامى عنان بالدقهلية

شيع أهالى قرية سلامون القماش، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، جثمان رفعت حافظ عنان شقيق الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة سابقا.

وأدى أهالى القرية الصلاة على جثمان الراحل بالمسجد الكبير بالقرية وسط غياب تام لقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية.

وسادت حالة من الحزن الشديد على الفريق سامى عنان الذى كان يحمل نعش شقيقه، ومن المنتظر أن يتلقى الفريق سامى عنان عزاء شقيقه فى ملعب القرية بمركز شباب سلامون القماش.

وفاة شقيق الفريق سامى عنان وتشييع الجنازة من مسقط رأسه بالدقهلية

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