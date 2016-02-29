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علاج 5 آلاف مريض بفيروس "سى" بالبحيرة من صندوق تحيا مصر خلال شهر

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علاج 5 آلاف مريض بفيروس "سى" بالبحيرة من صندوق تحيا مصر خلال شهر علاج 5 آلاف مريض بفيروس "سى" بالبحيرة من صندوق تحيا مصر خلال شهر
أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أن إجمالى أعداد المواطنين الذين حصلوا على عقار السوفالدى لعلاج مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى c خلال الشهر الماضى قد بلغ 5 آلاف مريض وذلك من إجمالى 19 ألف مريض مستهدف من صندوق تحيا بتمويل 42 مليون جنيه وفقا للبروتوكول الموقع مع الصندوق فى نهاية يناير الماضى لتدعيم مبادرة محافظة البحيرة خالية من فيروس سى.

وأوضح محافظ البحيرة فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تقديم 9 آلاف جرعة للمرضى بتكلفة 7 مليون و200 ألف جنيه، مشيراً إلى انه جارى استكمال صرف العلاج لباقى المرضى المستحقين الذين ترد ملفاتهم من مراكز العلاج المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة وهى المعهد الطبى القومى بدمنهور وحميات دمنهور وحميات إيتاى البارود وكفر الدوار المركزى وغزل كفر الدوار وإدكو المركزى وحوش عيسى المركزى.

- بالصور.. محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع صندوق تحيا مصر لعلاج مرضى فيروس C

- فى البحيرة.. "الصحة" و"تحيا مصر" يقرران علاج 19 ألف مريض بفيروس c بـ 42 مليون جنيه

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مصر 365

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