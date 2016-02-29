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محافظ بنى سويف يطالب بتنمية القدرات الإبداعية لدى لمعاقين

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محافظ بنى سويف يطالب بتنمية القدرات الإبداعية لدى لمعاقين محافظ بنى سويف يطالب بتنمية القدرات الإبداعية لدى لمعاقين
أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف أن المعاقين "ذوى الاحتياجات الخاصة" جزء لا ينفصل عن المجتمع، مطالباً بضرورة تنمية المهارات والقدرات الإبداعية لديهم، حتى يقتدى بهم الجميع ويعود بالنفع على البلاد ويساهم فى دفع عجله التنمية.

جاء ذلك خلال متابعته جانباً من فاعليات المهرجان الخاص بذوى الإحتياجات الخاصة والذى أقيم فى الصالة المغطاة باستاد بنى سويف تحت شعار "لست وحدك نحن معك"، وتضمن بعض الفقرات الرياضية والترفيهية التى شارك فيها عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة أبناء المحافظة بحضور أحمد سرور مديرعام الشباب والرياضة بالمحافظة ووليد رجب مسئول مكتب الوزير لشئون الإعاقة .

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