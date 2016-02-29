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رئيس مدينة دمنهور يتسلم 22 فدانا و19 قيراطا أرض أملاك الدولة بمساعدة الشرطة

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رئيس مدينة دمنهور يتسلم 22 فدانا و19 قيراطا أرض أملاك الدولة بمساعدة الشرطة رئيس مدينة دمنهور يتسلم 22 فدانا و19 قيراطا أرض أملاك الدولة بمساعدة الشرطة
تمكنت لجنة من أملاك الدولة بمجلس مدينة دمنهور والشئون القانونية بإشراف المهندس سعد غراب رئيس مركز ومدينة دمنهور بمساعدة قوة من رجال مباحث قسم دمنهور، من استلام 22 فدانًا و19 قيراطًا أرض أملاك الدولة بناحية زمام قرطسا وطاموس وغربال.

وفور تسليم الأرض وجه بإشراف المهندس سعد غراب رئيس مركز ومدينة دمنهور بوضع لافتات مدون عليها أن الأرض أملاك دولة تابعة لمدينة دمنهور.
>رئيس مدينة دمنهور يتسلم 22 فدانا (1)

رئيس مدينة دمنهور يتسلم 22 فدانا (2)

رئيس مدينة دمنهور يتسلم 22 فدانا (3)
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