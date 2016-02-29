مصدر أمنى: النقيب محمد عزمى يسافر فرنسا لتلقى العلاج

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية إن وزارة الداخلية قررت، اليوم، سفر النقيب محمد عزمى، الذى أصيب بحادث، أمس، بعزبة عويس بسرياقوس التابعة للخانكة، مشيرا إلى أن الجناة أصابوه بإصابات خطيرة بالجزء الأسفل، ما استدعى سفره اليوم لفرنسا لتلقى العلاج.

شهدت قرية سرياقوس، أمس، مطاردة من قبل مجموعة من الهاربين وتجار المخدرات لمأمرية من ضباط وأفراد مركز الخانكة أسفرت عن استشهاد ضابط و3 مخبرين وأحد الأهالى، وأصيب ضابط آخر وثلاثة مواطنين، وأخطرت النيابة فكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهمين.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، باستشهاد ضابط شرطة و3 مخبرين، أثناء مطاردة مع مجموعة من البلطجية كما لقى مواطن مصرعه، وأصيب ضابط آخر وثلاثة مواطنين، وتبين قيام النقيبان إيهاب جورج، ومحمد عزمى، معاونا مباحث مركز الخانكة، باستقلال ميكروباص والتوجه به إلى إحدى البؤر الإجرامية للقبض على مجموعة من الخارجين على القانون، وبصحبتهما 3 مخبرين هم: مفرح أحمد، ومحمد يحيى، ورضوان سيد، شاهدهم أحد المسجلين المنتمين لبؤرة الدوكش، وأولاد حافظ، فبادروا بإطلاق الرصاص على الميكروباص، فقام قائده بالعودة من الطريق، فطارده المسجلون مستقلين الدراجات البخارية، وأطلقوا الرصاص على مستقليه، فلقى الضابط الأول والمخبرين الثلاثة وأحد الأهالى الذى تواجد بالمصادفة مصرعهم، وأصيب الضابط الثانى، وثلاثة من الأهالى، تم نقل الشهداء والمصابين للمستشفى، وانتقلت على الفور قوات الأمن والمدرعات إلى المنطقة لضبط العناصر الإجرامية المتهمة فى الواقعة.

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