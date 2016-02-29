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تعليم ببنى سويف تفتتح ماكيت المدينة المرورية لتعليم الأطفال آداب المرور

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تعليم ببنى سويف تفتتح ماكيت المدينة المرورية لتعليم الأطفال آداب المرور تعليم ببنى سويف تفتتح ماكيت المدينة المرورية لتعليم الأطفال آداب المرور
شهد نبوى محمد على، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، افتتاح "ماكيت المدينة المرورية" لتعليم الأطفال آداب المرور، بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية 2، بحضور ناصر سيف مدير إدارة بنى سويف التعليمية وموجهى رياض الأطفال بالإدارة.

ويضم الماكيت معرضًا فنيًا بالإضافة إلى عرض مسرحى يؤديه التلاميذ "محاكاة" للسلبيات والسلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بآداب المرور، ويهدف إلى تعليم الأطفال آداب المرور ونبذ السلبيات، حيث أشاد الحاضرون بالفكرة وأداء الأطفال وجهود معلمى رياض الأطفال وإدارة المدرسة فى إنجاز عمل راقٍ لتقويم السلوكيات عند الأطفال.

تعليم ببنى سويف تفتتح ماكيت المدينة المرورية لتعليم الأطفال آداب المرور (1)

تعليم ببنى سويف تفتتح ماكيت المدينة المرورية لتعليم الأطفال آداب المرور (2)

تعليم ببنى سويف تفتتح ماكيت المدينة المرورية لتعليم الأطفال آداب المرور (3)

تعليم ببنى سويف تفتتح ماكيت المدينة المرورية لتعليم الأطفال آداب المرور (4)

تعليم ببنى سويف تفتتح ماكيت المدينة المرورية لتعليم الأطفال آداب المرور (5)

تعليم ببنى سويف تفتتح ماكيت المدينة المرورية لتعليم الأطفال آداب المرور (6)

تعليم ببنى سويف تفتتح ماكيت المدينة المرورية لتعليم الأطفال آداب المرور (7)


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