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الاستعانة بـ3 لوادر لإزالة ركام ورش رخام شق التعبان والبحث عن جثة ثالثة

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الاستعانة بـ3 لوادر لإزالة ركام ورش رخام شق التعبان والبحث عن جثة ثالثة الاستعانة بـ3 لوادر لإزالة ركام ورش رخام شق التعبان والبحث عن جثة ثالثة
استعان رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، بـ3 لوادر للقيام بالبحث عن أى أشخاص واستخراج جثة متواجدة أسفل الركام لورشتى الرخام بشق التعبان بالبساتين، كما انتقلت قوات من الأمن المركزى للمساعدة فى رفع ركام الورش المنهار.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة من شرطة النجدة بلاغا بانهيار عدد من الورش المخصصة لأعمال الرخام بمنطقة شق التعبان، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالدفع بقوات الإنقاذ البرى لرفع ركام الورش المنهارة.
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>- "الإنقاذ" تواصل البحث عن مفقود ثالث أسفل حطام ورشتى رخام بالبساتين

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