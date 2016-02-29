القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات فى القصاصين بالإسماعيلية

ألقت مباحث مركز القصاصين بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وطلقات نارية وحشيش وأقراص مخدرة.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للرائد محمد على رئيس وحدة مباحث مركز القصاصين مفادها قيام المتهم "سليمان.خ.س" 24 سنة عاطل مقيم الصالحية ــ الشرقية بالتردد على دائرة المركز وحيازته سلاح نارى والاتجار فى المواد المخدرة.

وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش محلى الصنع" و(3) طلقات من ذات العيار، كذا (12) قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (120 جراما) و(60) قرصا مخدرا ومقص حديدى، وهاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 900 جنيه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى و3 طلقات فى القنطرة بالإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

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