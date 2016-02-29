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ضبط عاطلين بحوزتهما 30 كيلو بانجو فى دمياط

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ضبط عاطلين بحوزتهما 30 كيلو بانجو فى دمياط ضبط عاطلين بحوزتهما 30 كيلو بانجو فى دمياط
تمكن رجال مباحث دمياط من ضبط عاطلين، بحوزتهما 30 كيلو جرام بانجو.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، تفيد قيام كل من "سعد. ع. ع" وشهرته "سعد سنو" 50 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 6 قضايا [مخدرات – شيك – سلاح أبيض – إيصال أمانه]، و"محمد. أ. ج" 51 عاما نجار، السابق اتهامه فى قضية (قتل خطأ)، والمقيمين بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ باتخاذهما دائرة مركز شرطة دمياط مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بناحية السنانية / دائرة مركز شرطة دمياط مستقلين السيارة رقم ط د ر 7746 ربع نقل بيضاء اللون ماركة شيفروليه وبحوزتهما (30) لفافة كبيرة الحجم، تحوى كل منها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها حوالى (100) كيلو جرام، وكذا (6) طرب لمخدر الحشيش وزنت جميعها حوالى (1.250) كيلو جرام وسلاح نارى عبارة عن طبنجة عيار 9م مطموسة الأرقام و(4) طلقات من ذات العيار ومبلغ مالى (1320) جنيها و(2 ) هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح للدفاع والسيارة لترويج المواد المخدرة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4610 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2016م وجار العـرض على النيابة العامة.
>المضبوطات (1)

المضبوطات (2)

المضبوطات (3)
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